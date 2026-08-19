Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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19.08.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Straumann gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 95,78 CHF.
Der Straumann-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 95,78 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'232 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Straumann-Aktie bis auf 90,60 CHF. Bei 91,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 557'905 Straumann-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. 14,64 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Straumann-Aktie mit einem Verlust von 23,76 Prozent wieder erreichen.
Nach 1,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 CHF je Straumann-Aktie. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal hat Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Straumann einen Gewinn von 3,20 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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