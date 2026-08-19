Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Mittag tief südwärts

Die Straumann-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 5,2 Prozent auf 94,44 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'164 Punkten notiert. Im Tief verlor die Straumann-Aktie bis auf 90,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 380'224 Straumann-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 73,02 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 22,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Straumann-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 CHF aus. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Das vergangene Quartal hat Straumann mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 CHF je Straumann-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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