Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.08.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Mittag tief südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Straumann. Das Papier von Straumann gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,2 Prozent auf 94,44 CHF abwärts.
Die Straumann-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 5,2 Prozent auf 94,44 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'164 Punkten notiert. Im Tief verlor die Straumann-Aktie bis auf 90,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 380'224 Straumann-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 73,02 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 22,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Straumann-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 CHF aus. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Das vergangene Quartal hat Straumann mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 CHF je Straumann-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie
Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Straumann-Aktie höher: Wachstum fällt stärker als erwartet aus
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
17:58
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
17:39
|Starke Zahlen, überraschender Wechsel: Straumann vor neuem Kapitel (AWP)
|
16:29
|Straumann Aktie News: Straumann am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Zürich: So performt der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
12:29
|Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Mittag tief südwärts (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI aktuell: SLI sackt mittags ab (finanzen.ch)
Analysen zu Straumann Holding AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.