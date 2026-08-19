Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 0.5%  SPI 20’223 0.3%  Dow 53’542 0.4%  DAX 26’130 0.0%  Euro 0.9331 -0.7%  EStoxx50 6’454 -0.2%  Gold 4’491 3.6%  Bitcoin 54’824 4.3%  Dollar 0.8000 -1.5%  Öl 92.3 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528On113454047Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Optionsstrategie-ETFs im Check: Covered Call, Buy-Write & Cash-Secured Put
Ausblick: Wolfspeed gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sommer-Rally bei Rohstoffen? Goldpreis erreicht höchsten Stand seit Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
S&P 500 bei 8'000 Punkten? Tom Lee, JPMorgan und Goldman sind sich einig
Suche...
ETF Sparplan

Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Mittag tief südwärts

Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Mittag tief südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Straumann. Das Papier von Straumann gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,2 Prozent auf 94,44 CHF abwärts.

Straumann
94.40 CHF -5.58%
Kaufen Verkaufen

Die Straumann-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 5,2 Prozent auf 94,44 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'164 Punkten notiert. Im Tief verlor die Straumann-Aktie bis auf 90,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 380'224 Straumann-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 73,02 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 22,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Straumann-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 CHF aus. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Das vergangene Quartal hat Straumann mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 CHF je Straumann-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet

Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben

Straumann-Aktie höher: Wachstum fällt stärker als erwartet aus


Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Straumann Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Straumann Holding AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen - Webinarserie ab heute 18:00 Uhr
09:24 Marktüberblick: KI- und Chipwerte unter Druck
09:05 Schwergewichte halten SMI in der Spur
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Korrektur ausgeweitet
18.08.26 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’987.43 19.22 SRQBMU
Short 15’266.99 13.77 S8UB1U
Short 15’838.89 8.95 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.09 S1BOXU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
Long 12’923.34 8.98 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Kursverdopplung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind
Cathie Wood justiert Tech-Aktien neu: Aufstockung bei NVIDIA und Cloudflare, Rückzug bei AMD und Palantir
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
SpaceX-Aktie im Fokus - Morgan Stanley sieht weiteres KI-Aufwärtspotenzial
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn größten Positionen
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Portfolio im zweiten Quartal 2026: Diese Aktien hat George Soros im Depot
So sieht George Soros’ Depot im zweiten Quartal 2026 aus
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.