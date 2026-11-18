Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 108,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'060 Punkten notiert. Die Straumann-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 109,10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,45 CHF. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36'747 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,90 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,02 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Straumann-Aktie 49,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 CHF belaufen. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden.

Den erwarteten Gewinn je Straumann-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,28 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Straumann mit erhöhter Wachstumsdynamik im dritten Quartal - Aktie unverändert

Ausblick Straumann: Zwischen Wachstumszielen und Marktrisiken

Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO