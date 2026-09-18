Straumann Aktie News: Straumann verteuert sich am Vormittag

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 94,96 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'675 Punkten liegt. Die Straumann-Aktie legte bis auf 95,06 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,10 CHF. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 17'538 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 13,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,10 Prozent.

Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 CHF belaufen. Am 29.10.2009 äusserte sich Straumann zu den Kennzahlen des am 30.09.2009 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 168.20 Mio. CHF gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,23 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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