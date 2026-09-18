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18.09.2026 16:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Freitagnachmittag ohne grosse Veränderung

Straumann Aktie News: Straumann am Freitagnachmittag ohne grosse Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 94,66 CHF an der Tafel.

Straumann
94.87 CHF -1.77%
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Bei der Straumann-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 94,66 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'572 Punkten tendiert. Die Straumann-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,56 CHF an. Das Tagestief markierte die Straumann-Aktie bei 94,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,10 CHF. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 101'218 Aktien.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 109,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 15,99 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 22,86 Prozent Luft nach unten.

Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2009 abgelaufenen Quartal legte Straumann am 29.10.2009 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 168.20 Mio. CHF gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Straumann-Gewinn in Höhe von 3,23 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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