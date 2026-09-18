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18.09.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann reagiert am Freitagmittag positiv

Straumann Aktie News: Straumann reagiert am Freitagmittag positiv

Die Aktie von Straumann gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Straumann-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 95,20 CHF.

Straumann
94.87 CHF -1.77%
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Das Papier von Straumann legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 95,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'708 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Straumann-Aktie legte bis auf 95,56 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 94,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 60'820 Straumann-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 13,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 23,30 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Straumann-Gewinn in Höhe von 3,23 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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