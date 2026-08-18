Straumann Aktie News: Straumann wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 99,42 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'176 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Straumann-Aktie bis auf 99,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,60 CHF. Zuletzt wechselten 6'433 Straumann-Aktien den Besitzer.

Bei 109,80 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,44 Prozent. Bei einem Wert von 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Straumann-Aktie mit einem Verlust von 26,55 Prozent wieder erreichen.

Straumann-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 CHF aus. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,20 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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