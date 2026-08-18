Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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18.08.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Nachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 99,96 CHF nach.
Um 16:28 Uhr fiel die Straumann-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 99,96 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'156 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Straumann-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 99,06 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 99,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 77'558 Straumann-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 109,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,84 Prozent. Bei 73,02 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,95 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 CHF. Im Vorjahr hatte Straumann 1,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Straumann am 29.10.2009. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,20 CHF je Straumann-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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