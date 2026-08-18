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18.08.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Mittag mit negativen Vorzeichen

Straumann Aktie News: Straumann am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 99,68 CHF.

Straumann
99.53 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

Die Straumann-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 99,68 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'108 Punkten realisiert. Die Straumann-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,20 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,60 CHF. Zuletzt wechselten 34'493 Straumann-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 73,02 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 36,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Straumann-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 168.20 Mio. CHF gelegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,20 CHF je Straumann-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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