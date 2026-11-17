Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 108,30 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'277 Punkten steht. Die Straumann-Aktie gab in der Spitze bis auf 108,30 CHF nach. Bei 108,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'708 Stück gehandelt.

Bei 109,90 CHF markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Straumann-Aktie 1,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Straumann-Aktie 32,58 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 CHF, nach 1,000 CHF im Jahr 2025. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 168.20 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Straumann ein EPS in Höhe von 3,28 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Straumann mit erhöhter Wachstumsdynamik im dritten Quartal - Aktie unverändert

Ausblick Straumann: Zwischen Wachstumszielen und Marktrisiken

Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO