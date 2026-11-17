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17.11.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
Die Aktie von Straumann gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Straumann-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 107,90 CHF abwärts.
Die Straumann-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 107,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'128 Punkten realisiert. Die Straumann-Aktie sank bis auf 107,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 72'619 Straumann-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 109,90 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 1,85 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,02 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,33 Prozent würde die Straumann-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 CHF belaufen. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 168.20 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 CHF je Straumann-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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