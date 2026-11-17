Die Straumann-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 107,75 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'211 Punkten steht. Im Tief verlor die Straumann-Aktie bis auf 107,00 CHF. Bei 108,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 39'384 Straumann-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 109,90 CHF. 2,00 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 73,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,23 Prozent würde die Straumann-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 CHF, nach 1,000 CHF im Jahr 2025. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,28 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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