Straumann Aktie News: Straumann legt am Donnerstagvormittag zu

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 96,02 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'623 Punkten notiert. Die Straumann-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,14 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 9'490 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 12,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,95 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Am 29.10.2009 hat Straumann die Kennzahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Straumann-Aktie in Höhe von 3,23 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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