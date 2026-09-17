Straumann Aktie News: Straumann gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr wies die Straumann-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 95,32 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'702 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 97,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 95,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 82'174 Straumann-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 13,19 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (73,02 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 23,39 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2009 abgelaufenen Quartal legte Straumann am 29.10.2009 vor. Das vergangene Quartal hat Straumann mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,23 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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