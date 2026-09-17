Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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17.09.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von Straumann gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 95,78 CHF.
Die Straumann-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 95,78 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'608 Punkten tendiert. Die Straumann-Aktie legte bis auf 97,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 95,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 47'709 Straumann-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. Bei 73,02 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 CHF. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,23 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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