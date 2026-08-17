Straumann Aktie News: Straumann fällt am Vormittag

Das Papier von Straumann gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 101,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'298 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Straumann-Aktie ging bis auf 101,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 101,85 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 6'818 Straumann-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (73,02 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.

Zuletzt erhielten Straumann-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 CHF aus. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Mit einem Umsatz von 168.20 Mio. CHF, gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,20 CHF je Straumann-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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