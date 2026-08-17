Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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17.08.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann wird am Montagmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 101,05 CHF.
Die Straumann-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 101,05 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'240 Punkten steht. In der Spitze fiel die Straumann-Aktie bis auf 101,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,85 CHF. Bisher wurden via SIX SX 26'030 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 109,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,66 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 73,02 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 168.20 Mio. CHF gelegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 CHF je Straumann-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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