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16.11.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann gewinnt am Montagvormittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Straumann. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 109,35 CHF zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 109,35 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'346 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 109,45 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 10'307 Straumann-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Straumann-Aktie mit einem Kursplus von 0,41 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 33,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Straumann-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,28 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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