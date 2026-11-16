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16.11.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Nachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Straumann. Zuletzt konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 108,35 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 108,35 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'400 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Straumann-Aktie bis auf 109,90 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 111'421 Straumann-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,90 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Straumann-Aktie mit einem Kursplus von 1,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 32,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Straumann-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 CHF ausgeschüttet werden. Am 29.10.2009 legte Straumann die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2009 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,28 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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