Straumann Aktie News: Straumann macht am Montagmittag Boden gut

Um 12:28 Uhr stieg die Straumann-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 109,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'356 Punkten liegt. Die Straumann-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,90 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,80 CHF. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 55'903 Aktien.

Am 16.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,90 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 73,02 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Straumann-Aktie mit einem Verlust von 33,01 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Am 29.10.2009 äusserte sich Straumann zu den Kennzahlen des am 30.09.2009 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 168.20 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Straumann 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,28 CHF je Aktie in den Straumann-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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