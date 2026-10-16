Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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16.10.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann reagiert am Freitagvormittag positiv
Die Aktie von Straumann zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Um 09:28 Uhr sprang die Straumann-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 94,74 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'225 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Straumann-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,78 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'537 Straumann-Aktien den Besitzer.
Bei 109,80 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Straumann-Aktie derzeit noch 15,90 Prozent Luft nach oben. Bei 73,02 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 22,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Straumann-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 CHF ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt.
Den erwarteten Gewinn je Straumann-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,28 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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