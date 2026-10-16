Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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16.10.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Freitagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von Straumann gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Straumann-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 93,66 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 93,66 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'283 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Straumann-Aktie bis auf 93,64 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98'207 Straumann-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,80 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,23 Prozent. Bei einem Wert von 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,04 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 CHF aus. Am 29.10.2009 legte Straumann die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2009 endete, vor. Mit einem Umsatz von 168.20 Mio. CHF, gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Straumann-Gewinn in Höhe von 3,28 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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