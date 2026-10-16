Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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16.10.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Mittag gesucht
Die Aktie von Straumann gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Die Straumann-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 94,48 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'259 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Straumann-Aktie bei 94,82 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,00 CHF. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47'661 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Straumann-Aktie 16,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Straumann-Aktie 22,71 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Straumann veröffentlichte am 29.10.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,28 CHF je Straumann-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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