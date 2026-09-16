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16.09.2026 09:29:00

Straumann Aktie News: Straumann gibt am Mittwochvormittag ab

Straumann Aktie News: Straumann gibt am Mittwochvormittag ab

Die Aktie von Straumann gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 95,74 CHF.

Straumann
94.81 CHF -0.20%
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Um 09:28 Uhr ging es für die Straumann-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 95,74 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'487 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Straumann-Aktie ging bis auf 95,74 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 96,08 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'146 Straumann-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. 14,69 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Straumann-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,23 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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