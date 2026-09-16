Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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16.09.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Straumann gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Straumann-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 95,16 CHF.
Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 95,16 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'511 Punkten realisiert. Die Straumann-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,14 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,08 CHF. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58'398 Stück gehandelt.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 13,33 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,27 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Der Umsatz wurde auf 168.20 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,23 CHF je Aktie in den Straumann-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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