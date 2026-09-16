Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 94,38 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'537 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Straumann-Aktie bis auf 94,14 CHF. Bei 96,08 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 26'386 Straumann-Aktien.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 14,04 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 29,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Am 29.10.2009 äusserte sich Straumann zu den Kennzahlen des am 30.09.2009 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Straumann im vergangenen Quartal 168.20 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umsetzen können.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Straumann ein EPS in Höhe von 3,23 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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