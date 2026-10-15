Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Mittag freundlich

Das Papier von Straumann legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 92,86 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'026 Punkten tendiert. Bei 93,34 CHF erreichte die Straumann-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 92,54 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 49'018 Straumann-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,37 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 CHF. Straumann veröffentlichte am 29.10.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 168.20 Mio. CHF gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 CHF je Straumann-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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