Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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15.09.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Straumann gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Straumann-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 95,06 CHF nach.
Die Straumann-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 95,06 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'406 Punkten steht. Der Kurs der Straumann-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,06 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,14 CHF. Bisher wurden heute 4'552 Straumann-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Straumann-Aktie 15,51 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (73,02 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Mit einem Umsatz von 168.20 Mio. CHF, gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,23 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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