Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’804 -0.5%  SPI 19’448 -0.5%  Dow 51’974 -0.9%  DAX 25’423 -0.1%  Euro 0.9452 0.2%  EStoxx50 6’239 -0.4%  Gold 4’287 -0.3%  Bitcoin 62’555 -2.2%  Dollar 0.8189 0.2%  Öl 108.1 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Verdreifachung bis 2031: Citi sieht Ex-Bitcoin-Miner TeraWulf als Rechenzentrums-Favorit
DroneShield-Aktie im Rückwärtsgang: Partnerschaft mit AIM Defence verpufft an der Börse
Ökonomen schlagen Alarm: Droht der Fed mit der erwarteten Zinserhöhung ein historischer Fehlgriff?
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
SpaceX-Aktie schwächer: Ist eine 3-Billionen-Dollar-Bewertung realistisch?
Suche...
ETF Sparplan

Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2026 16:29:00

Straumann Aktie News: Straumann präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Straumann Aktie News: Straumann präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Straumann. Das Papier von Straumann konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 95,64 CHF.

Straumann
95.41 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Straumann-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 95,64 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'451 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 95,78 CHF. Mit einem Wert von 95,14 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 79'891 Straumann-Aktien den Besitzer.

Bei 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,81 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 30,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Straumann einen Gewinn von 3,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO

Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet

Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Straumann Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten