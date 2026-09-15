Straumann Aktie News: Straumann präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr ging es für das Straumann-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 95,64 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'451 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 95,78 CHF. Mit einem Wert von 95,14 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 79'891 Straumann-Aktien den Besitzer.

Bei 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,81 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 30,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Straumann einen Gewinn von 3,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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