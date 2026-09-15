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15.09.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagmittag mit Kurseinbussen

Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Straumann. Der Straumann-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 94,96 CHF.

Straumann
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Die Straumann-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 94,96 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'404 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Straumann-Aktie bisher bei 94,12 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,14 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Straumann-Aktien beläuft sich auf 51'930 Stück.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 109,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Straumann-Aktie mit einem Kursplus von 15,63 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,02 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.

Straumann-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 CHF aus. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Der Umsatz wurde auf 168.20 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,23 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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