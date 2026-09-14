Straumann Aktie News: Straumann schiebt sich am Montagvormittag vor

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,0 Prozent auf 96,88 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'582 Punkten tendiert. Bei 97,12 CHF erreichte die Straumann-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 95,98 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Straumann-Aktien beläuft sich auf 32'089 Stück.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 109,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,34 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 24,63 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF. Im Vorjahr hatte Straumann 1,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.10.2009 äusserte sich Straumann zu den Kennzahlen des am 30.09.2009 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Straumann ein EPS in Höhe von 3,23 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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