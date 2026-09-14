Straumann Aktie News: Anleger greifen bei Straumann am Nachmittag zu

Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 95,32 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'598 Punkten notiert. Der Kurs der Straumann-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,12 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,98 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145'117 Straumann-Aktien.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 13,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 30,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 CHF, nach 1,000 CHF im Jahr 2025. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 168.20 Mio. CHF gelegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Straumann ein EPS in Höhe von 3,23 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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