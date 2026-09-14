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Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

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14.09.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Mittag in Grün

Straumann Aktie News: Straumann am Mittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Straumann. Zuletzt wies die Straumann-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 96,04 CHF nach oben.

Straumann
96.38 CHF 1.86%
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 96,04 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'624 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Straumann-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,12 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,98 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 78'029 Straumann-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Straumann-Aktie 14,33 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,02 CHF ab. Mit Abgaben von 23,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Straumann ein EPS in Höhe von 3,23 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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