Straumann Aktie News: Straumann gewinnt am Freitagvormittag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 102,45 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 102,45 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,25 CHF. Bisher wurden heute 3'976 Straumann-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,80 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. 7,17 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,02 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 40,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Am 29.10.2009 legte Straumann die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2009 endete, vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 168.20 Mio. CHF gelegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,20 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben

Straumann-Aktie höher: Wachstum fällt stärker als erwartet aus

Straumann-Aktie minimal fester: Cyberangriff auf Altsystem ohne operative Folgen