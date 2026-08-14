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Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

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14.08.2026 16:29:00

Straumann Aktie News: Straumann legt am Freitagnachmittag zu

Straumann Aktie News: Straumann legt am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von Straumann gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Straumann konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 102,30 CHF.

Straumann
102.35 CHF 1.08%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'266 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Straumann-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,90 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,25 CHF. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35'693 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 109,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,02 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Straumann-Aktie 28,62 Prozent sinken.

Nach 1,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 CHF je Straumann-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2009 abgelaufenen Quartal legte Straumann am 29.10.2009 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,20 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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