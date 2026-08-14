Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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14.08.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Freitagmittag höher
Die Aktie von Straumann gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Straumann-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 102,90 CHF.
Das Papier von Straumann konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 102,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'379 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 102,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,25 CHF. Bisher wurden heute 19'761 Straumann-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 109,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 6,28 Prozent niedriger. Bei 73,02 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 40,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Straumann-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 CHF. Die Bilanz zum am 30.09.2009 abgelaufenen Quartal legte Straumann am 29.10.2009 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Straumann ein EPS in Höhe von 3,20 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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