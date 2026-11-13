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13.11.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann reagiert am Vormittag positiv
Die Aktie von Straumann gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 107,80 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 107,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'211 Punkten notiert. Bei 107,85 CHF markierte die Straumann-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,65 CHF. Bisher wurden via SIX SX 6'499 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Straumann-Aktie mit einem Kursplus von 1,86 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 32,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 CHF belaufen. Am 29.10.2009 hat Straumann die Kennzahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168.20 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 168.20 Mio. CHF.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Straumann einen Gewinn von 3,28 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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