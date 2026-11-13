Straumann Aktie News: Straumann am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 107,45 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'236 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Straumann-Aktie bisher bei 107,85 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,65 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 76'492 Straumann-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 2,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 32,04 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,28 CHF je Straumann-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Straumann mit erhöhter Wachstumsdynamik im dritten Quartal - Aktie unverändert

Ausblick Straumann: Zwischen Wachstumszielen und Marktrisiken

Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO