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13.11.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Freitagmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 107,45 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 107,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'280 Punkten steht. In der Spitze legte die Straumann-Aktie bis auf 107,85 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,65 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Straumann-Aktien beläuft sich auf 20'092 Stück.
Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Mit einem Zuwachs von 2,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 32,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Am 29.10.2009 hat Straumann die Kennzahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Straumann mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,28 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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