Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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13.10.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag höher
Die Aktie von Straumann gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Straumann-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 92,58 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 92,58 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'835 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Straumann-Aktie bisher bei 93,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,66 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'517 Straumann-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,80 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 26,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF. Im Vorjahr hatte Straumann 1,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,28 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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