Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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13.10.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Straumann. Zuletzt stieg die Straumann-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 92,00 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Straumann-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 92,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'732 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Straumann-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,66 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 71'478 Straumann-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 109,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,35 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 25,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,28 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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