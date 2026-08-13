Straumann Aktie News: Straumann steigt am Donnerstagvormittag

Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere um 09:28 Uhr 0,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'421 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Straumann-Aktie bisher bei 103,75 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,55 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'817 Straumann-Aktien.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 41,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 CHF aus. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 168.20 Mio. CHF, gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Straumann ein EPS in Höhe von 3,20 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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