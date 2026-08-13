Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die Straumann-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 102,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'472 Punkten steht. Die Straumann-Aktie legte bis auf 103,75 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Straumann-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,15 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,55 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 43'429 Straumann-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 73,02 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Straumann am 29.10.2009. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,20 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben

Straumann-Aktie höher: Wachstum fällt stärker als erwartet aus

Straumann-Aktie minimal fester: Cyberangriff auf Altsystem ohne operative Folgen