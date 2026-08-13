Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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13.08.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Mittag im Aufwind
Die Aktie von Straumann gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Straumann-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 103,20 CHF.
Die Straumann-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 103,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Straumann-Aktie bis auf 103,75 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,55 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 17'890 Straumann-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,80 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 6,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 29,24 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Straumann am 29.10.2009. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 CHF je Straumann-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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