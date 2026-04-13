Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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13.04.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann wird am Montagmittag ausgebremst
Die Aktie von Straumann gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 82,78 CHF.
Der Straumann-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 82,78 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 18'347 Punkten steht. In der Spitze büsste die Straumann-Aktie bis auf 82,76 CHF ein. Bei 83,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 33'637 Aktien.
Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 115,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,02 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 11,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 CHF, nach 1,000 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Straumann am 29.10.2009. Das vergangene Quartal hat Straumann mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,04 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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