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12.11.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Straumann zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 107,70 CHF.
Die Straumann-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 107,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'274 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Straumann-Aktie bei 109,10 CHF. Bei 107,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 105'978 Straumann-Aktien.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 109,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,95 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 73,02 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Umsatzseitig standen 168.20 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Straumann 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 CHF je Straumann-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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