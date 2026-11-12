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12.11.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Mittag im Plus
Die Aktie von Straumann gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 108,35 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 108,35 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'352 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Straumann-Aktie bis auf 109,05 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 50'296 Straumann-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,34 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 73,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 CHF aus. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Im abgelaufenen Quartal hat Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,28 CHF je Aktie in den Straumann-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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