Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Vormittag freundlich

Das Papier von Straumann legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 90,26 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'634 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Straumann-Aktie bis auf 90,26 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,84 CHF. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'002 Stück gehandelt.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 17,80 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,02 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 23,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 168.20 Mio. CHF gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Den erwarteten Gewinn je Straumann-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,29 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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