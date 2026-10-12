Straumann Aktie News: Anleger greifen bei Straumann am Nachmittag zu

Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere um 16:28 Uhr 1,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'668 Punkten notiert. Die Straumann-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,64 CHF an. Mit einem Wert von 89,84 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 94'158 Straumann-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,05 Prozent. Bei einem Wert von 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,16 Prozent.

Für Straumann-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 CHF ausgeschüttet werden. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168.20 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 168.20 Mio. CHF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,29 CHF je Aktie in den Straumann-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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