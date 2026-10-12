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12.10.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Montagmittag fester

Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Montagmittag fester

Die Aktie von Straumann gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Straumann-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 90,16 CHF zu.

Straumann
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Das Papier von Straumann legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 90,16 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'579 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Straumann-Aktie sogar auf 90,36 CHF. Bei 89,84 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 32'315 Straumann-Aktien.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 109,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 21,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Straumann-Aktie 23,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 CHF aus. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Im abgelaufenen Quartal hat Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,29 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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